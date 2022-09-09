Havza'da MHP "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" düzenledi

Havza'da MHP İlçe Başkanlığı tarafından "Adım Adım 2023 İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı" gerçekleştirildi.

MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, ilçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 seçimlerinin büyük önem taşıdığını söyledi.

15 Temmuz'da benliklerine zincir vurmaya çalışanlara karşı Türk milletinin kararlı bir duruş sergilediğini vurgulayan Başkan, "Birliğimizin bozulmasına müsaade etmeyeceğini bir daha göstermiştir. O karanlık gecede MHP, tüm kadroları ile Türk milleti ile bütünleşerek ülkemizin gelecek adına felakete sürükleyecek süreci engellemiştir. 2023 lider ülke Türkiye hedefi doğrultusunda işleyen devlet politikalarını sonuna kadar desteklediğimizi ifade etmek istiyorum. 6'lı masanın dağılması an meselesi. Adaylarını açıkladıkları gün 6'lı masa diye bir şey kalmayacak." ifadelerini kullandı.

MHP Samsun İl Başkanı Abdullah Karapıçak ise 2023 seçimleri için çalışmalara devam ettiklerini dil getirerek, "Ülkemizin geleceği ve bekası için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Programlarımız kapsamında mahalle mahalle ziyaretler gerçekleştirip halkımıza ulaşıyoruz." dedi.

MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin de toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konuşmaların ardından katılımcıların soru, öneri ve talepleri dinlendi.

Toplantıya Havza Belediye Başkan Vekili Hayrettin Şahin, Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Acar, Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Adem Şahin, MHP'li Hüseyin Edis, Ahmet Kürşat Azkur ve Cemil Yavuz Aksu ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.