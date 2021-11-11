Havza'da Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikimi yapıldı - Son Dakika

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Havza'da da fidanlar toprakla buluşturuldu.

Kaymakam Cengiz Nayman, Havza Meslek Yüksekokulu bahçesinde düzenlenen programda, gelecek nesillere bırakılabilecek en güzel miraslardan birinin yeşil bir Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Ülkemizde ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye duyarlılıklarına katkı sağlamak, özellikle son aylarda çıkan orman yangınları neticesinde zarar gören alanların yeniden ağaçlandırma konusunda vatandaşlarımızın yoğun taleplerine karşılık vermek amacıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, kısaca 7'den 77'ye toplumun bütün kesimleri ile birlikte fidanları toprakla buluşturacağız." dedi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yatırımların en güzelinin geleceğe yapılan yatırım olduğunu dile getirerek, "Birlikte diktiğimiz bu fidanlar büyüyecek, oksijen ve enerji üretecek. Gençlerimiz, geleceğimiz için inşallah bu tip projeleri destekliyoruz. Yeşil bir Havza için çalışıyoruz ve park ve bahçelerimizde çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz." diye konuştu.

Havza Orman İşletme Şefi Rıdvan Mutlu'nun da katıldığı etkinlikte 1071 fidan toprakla buluşturuldu.

Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca ücretsiz fidan dağıtımı da gerçekleştirildi.

Kevser Parkı'nda vatandaşlara Havza Orman İşletme Şefliğince yaklaşık 1500 selvi, karaçam, çınar ve erguvan fidanı verildi.

Fidan dağıtım programına Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve MHP Havza İlçe Başkanı Ferhat Gültekin katıldı.