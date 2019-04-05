Havza'da Minik Öğrencilerden Jandarmaya Ziyaret

Havza
İlk Kıvılcım Anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma
Komutanlığını ziyaret etti.
Maarif Hareketi Değerler Eğitimi kapsamında İlk Kıvılcım Anaokulu öğrencileri, İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek, jandarmanın görevleri hakkında bilgi aldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı personeli tarafında jandarmanın kullandığı ekipmanlar tanıtılarak, jandarmanın görevleri, genel trafik ve güvenlik kuralları gibi konularda öğrencilere bilgi verildi.
Minik öğrenciler, jandarmanın kullandığı araçlara bindirilerek tanıtımı yapıldı.
Okul müdürü Nuray Kahraman, meslek ve kurum eğitimleri amacıyla kamu güvenliğini sağlayan jandarmayı ziyaret ettiklerini söyledi.
İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı da ziyaretten ötürü duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Öğrencilerimizi misafir etmek ve onlarla ilgilenmek bizleri mutlu etti. Umarım çocuklarımız da buradan memnun ayrılmışlardır." dedi.
Ziyaretin sonunda öğrencilere trafik boyama kitabı, "Benim Kahramanım" isimli okuma kitabı ile trafik müfettişi kimlikleri verildi.
Öğrenciler de Bostancı'ya, kendilerinin yaptığı bayrağı hediye etti.