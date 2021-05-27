Havza'da muhtarlar salgın ve aşı konusunda bilgilendirildi - Son Dakika

Havza'da muhtarlara yönelik yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşı konularında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında düzenlenen toplantıda, pandemi sürecinde ilçede yürütülen çalışmalar değerlendirilerek, salgının yayılmasını engellemek için alınan tedbirler gözden geçirildi.

Kaymakam Yılmaz, toplantıda yaptığı konuşmada, salgınla mücadelede aşının önemine vurgu yaparak, "Pandeminin bir an evvel bitmesi için tedbirlere uymamız gerekiyor. Bu süreçte aşı çok önemli. Lütfen sırası gelen aşısını yaptırsın çünkü aşının, koronavirüs nedeniyle meydana gelebilecek ölümleri azalttığı ve pandemi nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin çoğunun aşılarını yaptırmadıkları tespit edildi. Bir an önce bu virüsten kurtulmak istiyorsak son günlerde yapılan, 'Aşı olmayın, ilaç kullanmayın' gibi asılsız yorumlara inanmayalım, Bilim Kurulu'nun tavsiyelerini dikkate alalım ve sıra gelince de aşımızı mutlaka yaptıralım. Mahallelerinizde aşı sırası gelen vatandaşlarımıza aşı randevusu almalarında yardımcı olalım." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir ise mahalle muhtarlarının topluma örnek olduğunu ifade ederek, "Sizler konumlarınız itibari ile halkımıza öncülük yapan kişilersiniz. Aşı konusunda topluma örnek olmalısınız. Aşı ne kadar yaygınlaşırsa o kadar çabuk hayat normale döner. Alınan tedbirlere ve kurallara titizlikle uyarsak, eski normal hayatımıza o kadar çabuk döneriz. İnşallah bu belayı en kısa zamanda atlatırız. Benim sizlerden isteğim kurallara uyma noktasında vatandaşlarımızı uyaralım ve bu konuda bilinçlendirelim." diye konuştu.

Toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu, Havza Muhtarları Derneği Başkanı Ahmet Çavdar, Türkiye Muhtarlar Derneği Havza Şubesi Başkanı Atilla Turguter ve mahalle muhtarları katıldı.