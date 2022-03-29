Havza'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika
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Havza'da Nevruz Bayramı kutlandı

29.03.2022 16:03
Havza'da Nevruz Bayramı kutlandı

Havza ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası etkinlikleri kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı.

Havza ilçesinde Türk Dünyası ve Toplulukları Haftası etkinlikleri kapsamında Nevruz Bayramı kutlandı.

Nevruz kutlamalarına Havza Kaymakamı Cengiz Nayman, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen Nevruz kutlamasına saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Okul Müdürü Mehmet Akif Bilen programda selamla konuşması yaptı.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise baharın yeniden dirilmeyi anımsattığını belirterek, "Siz gençler her baharda daha dinç ve azimli bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Bizler sizler için çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıl yeni okul binamız ile sizler en kaliteli şekilde eğitim almaya başlayacaksınız. Mesleki eğitim ulusal bir mesele. Havza OSB ile mesleki eğitim ilçemiz için elzem bir vaziyet aldı. Havza OSB'nin yetişmiş ara eleman ihtiyacını sizler karşılayacaksınız." dedi.

Konuşmaların ardından Kaymakam Nayman, Belediye Başkanı Özdemir ve protokol üyeleri örste demir dövdüler ve yumurta kırma yarışı yaptılar.

Program geleneksel Türk savaş oyunları, halat çekme, koca ayak yarışmaları ve müzik dinletesi ile devam etti.

Programa katılanlar nevruz ateşi yakarak okul bahçesine fidan dikimi gerçekleştirdiler.

Düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona eren programa, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, Havza İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Cafer Uzun, davetliler ve öğrenciler katıldı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Nevruz Bayramı kutlandı - Son Dakika


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