Havza'da Öğrenci Servisleri Denetlendi

Havza'nın kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servisler denetlendi.

Havza'nın kırsal mahallelerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan servisler denetlendi.



İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Aslançayırı Mahallesi'nde gerçekleştirilen uygulamada, araçlarda bulunması gereken evrak, öğrencilerin emniyet kemeri kullanımı, uyarıcı levha, kış lastiği ve öğrenci harici yolcu taşınıp taşınmadığı kontrol edildi.



Havza Jandarma Trafik Ekibi Tim Komutanı Astsubay Başçavuş Ercan Şanver tarafından sürücülere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile ilgili bilgi aktarıldı.



Yeni yasal düzenlemeyle yayalara yol vermeyen sürücülere 488 lira para cezası kesileceğini konusunda sürücüler uyarıldı.



Denetim sonucunda 2 servis sürücüne Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği'ne uymadığı gerekçesiyle cezai işlem uygulandı.

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