Son Dakika Haberleri: Havza'da öğrenci servisleri denetlendi
Son Dakika Güncel Haber

Havza'da öğrenci servisleri denetlendi

29 dakika önce

Havza ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Havza'da öğrenci servisleri denetlendi, System.String[]

Havza ilçesinde okul servisleri denetlendi.

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve Havza İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekibince okul servis araçlarının karıştığı trafik kazalarıyla mücadele etmek ve taşımacılık faaliyetinin disiplin altında tutulmasını sağlamak amacıyla servis araçlarına yönelik denetim yapıldı.

Aslançayır Mahallesi mevkinde yapılan denetimlere katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tüm öğrenci servislerinin GPRS destekli araç takip sistem ile tüm güzergahlarının denetlendiğini hatırlatarak, "Alınan tüm tedbirler öğrencilerimizin yani geleceğimizin güvenliği için. Bizler kadar servis aracı sürücülerimizin de aynı hassasiyet içinde olmasını istiyoruz." dedi.

Servisteki öğrencilerle sohbet eden Sağlam öğrencilerden servis kurallarına uymalarını ve mutlaka emniyet kemerlerini takmalarını istedi.

Ekipler, araçlardaki emniyet kemeri, cam mekanizmalarının çalışıp çalışmadığını, uyarı levhaları ve bulundurulması zorunlu belgeler gibi hususları kontrol etti.

Denetimde sürücülerin Genel Bilgi Taraması'na (GBT) ve yetki belgelerine de bakıldı.

Denetimde, 35 öğrenci servisi kontrol edildi, noksanı bulunan araçlara Okul Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında cezai işlem uygulandı.

Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:56 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



8'inci kattan düşen ingilizce öğretmeni hayatını kaybetti
Sivas'ta iş arayanların oluşturduğu kuyruk sokağa sığmadı Hakan Altun memleketi Siirt'te babası adına okul yaptırdı BM, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulduğunu açıkladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 17:26:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havza'da öğrenci servisleri denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]