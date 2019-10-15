Havza'da öğrenciler kermes düzenledi

Havza Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencileri, velilerin katkıları ile ihtiyacı olan arkadaşları için kermes düzenledi.

Değerler eğitimi kapsamında öğrencilere paylaşma, yardımlaşma ve cömertlik gibi değerlerin öğretilmesi için düzenlenen kermes yoğun ilgi gördü.

Kermesin açılış konuşmasını yapan, Okul Müdürü Hüseyin Yavuz, değerler eğitimi kapsamında düzenlenen kermesin öğrencilerin iyi birer insan olarak yetişmesi için önemli olduğunu belirterek, "Bu sayede paylaşma, yardımlaşma ve cömertlik gibi birçok değerimizi öğrencilerimiz bizzat yaşayarak ve deneyimleyerek öğreniyorlar. Kermesimizden elde edilen gelir ile öğrencilerimiz okulumuzda eğitim gören öğrencilerimize arkadaşları olarak destek olacaklar. Harcadığınız emek, ortaya koyduğunuz ürünler ve insani davranışınızdan ötürü öğrencilerimiz ve velileri ile gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Konuşmanın ardından veliler, öğretmenler ve öğrenciler tarafından kermesten alışveriş yapıldı.