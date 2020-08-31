Havza'da öğrencisiz ders zili çaldı - Son Dakika

Havza ilçesinde 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk ders zili öğrenciler olmadan çaldı.

Havza 25 Mayıs İlkokulunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, burada yaptığı konuşmada, "Yaklaşık 6 aydır öğrencilerimizden uzak olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Düzenlediğimiz bu program ile öğrencilerimize kavuşma isteği ve irademizi ortaya koymak istedik. Koronavirüs sonrası artık yeni normaller oluşmaya başladı hayatımızda. Bizler de yeni normallere ayak uydurmak zorundayız. Eğitimde kaybedilecek hiçbir fert yoktur anlayışı ile biz öğretmenler öğrencilerimize hizmet etmeye hazırız. 2020-2021 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Programa katılan Kaymakam Metin Yılmaz ve Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de yeni eğitim öğretim döneminin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından çalan ders zili ile Kaymakam Yılmaz, Belediye Başkanı Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Sağlam ve öğretmenler okula girdi.

Yılmaz ve Özdemir bir müddet okul binasını gezerek İlçe Milli Eğitim Müdürü Sağlam'dan okuldaki koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi aldı.