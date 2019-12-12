Havza'da öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi - Son Dakika

Havza'da öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi

6 saat önce

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimleri kapsamında öğretmenlere ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.

Havza'da öğretmenlere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verildi, System.String[]

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hizmet içi eğitimleri kapsamında öğretmenlere ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı Numan Kurt tarafından Halk Eğitim Merkezi'nde verilen eğitime katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, eğitimlerin periyodik olarak tekrarlandığını belirtti.

Sağlam, "749 öğretmen ve Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli memurlarımıza 6 grup halinde 6331 Sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu kapsamında eğitimler verilmekte. Eğitimler önümüzdeki hafta sona erecek. Yapılan eğitimler ile personelimizin bilgileri tazelenerek konu ile ilgili yeni düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanmakta." dedi.

Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:00 Kaynak: AA
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