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Havza'da öğretmenlere trafik eğitimi

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

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Samsun'un Havza ilçesinde öğretmenlere yönelik trafik eğitimi gerçekleştirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle Havza'da, 2019-2020 eğitim öğretim yılı öncesi öğretmenlere yönelik trafik ve trafik güvenliği konulu eğitim verildi.

Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen eğitimde Trafik Denetleme Büro Amir Vekili Osman Özmen tarafından öğretmenlere trafik kuralları, trafikte saygı, trafikte insanların oynadığı rol, okul servislerine inme binme kuralları, trafik güvenliğinin önemi ve temel davranış konuları hakkında bilgi aktarıldı.

Özmen, eğitimle trafikte farkındalık oluşturulmasının amaçlandığını belirterek, "Trafik çok önemli bir konu. Terörden daha çok trafiğe kurban veriyoruz. Çok sayıda insan da sakatlanıyor. Ekonomik anlamda da ciddi kayıp ve zarara uğruyoruz. Bunun önüne geçmek adına İçişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız ile birlikte hazırlanan program kapsamında eğitim veriyoruz." dedi.

Emniyet Müdürlüğü, Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:10 Kaynak: AA
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