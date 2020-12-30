Havza'da "Okul Sanayi İşbirliği Protokolü" imzalandı - Son Dakika

Havza'da gastronomi alanında yetişmiş ara eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik "Okul-Sanayi İşbirliği" protokolü imzalandı.

Havza TSO, Havza Meslek Yüksek Okulu (MYO), Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ve yatırımcı iş insanı Ali Turhan arasında imzalanan protokol ile gastronomi alanında ihtiyaç duyulan yetişmiş ara eleman ihtiyacı karşılanırken bu alanda eğitim alan öğrencilere staj ve eğitim imkanı sağlanacak.

TSO toplantı salonunda gerçekleşen imza töreninde konuşan Havza MYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Tural, protokolün taraflara hayırlı olmasını temenni etti

Protokolün önemine işaret eden Tural, "Bu ilk kez öğrenci kabul edeceğimiz Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerimizin eğitimi için önemli bir imza. Öğrencilerimiz sektörün içinde eğitim alarak kendilerini daha iyi yetiştirecekler." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise ilçede turizm dalında eğitim veren Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin de bu imkanlardan yararlanacağını belirtti.

İş insanı Ali Turhan da Havza OSB'de yapılacak baklava, tatlı ve börek fabrikasında ilk olarak 100 kişi ilerleyen dönemlerde ise yaklaşık 750 kişi istihdam etmeyi hedeflediklerini söyledi.

Turhan, "Bizim yetişmiş elemana ihtiyacımız var. Okullarımız ile yapmış olduğumuz protokol ile yetişmiş eleman ihtiyacımızı karşılayacağız. Öğrencilerimiz eğitimlerini tamamladıklarında isterlerse işleri hazır olacak. Bilgi ve endüstri arasındaki yakın ilişkinin geliştirilmesi gerekir." dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar, protokol ile öğrencilerin daha iyi imkanlarda eğitim alacağını, diğer taraftan sektörün ihtiyaç duyduğu ara eleman ihtiyacının karşılanacağını belirtti.

Acar, "Havza OSB'de hayata geçecek olan baklava, tatlı ve börek fabrikası ile okullarımız arasında imzalanan protokol hem sanayicimize hem de öğrencimize kazandıracak. İlçemizde bulunan Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve Havza MYO Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü öğrencilerimiz bu sayede kendilerini geliştirerek mesleki tecrübe sahibi olacaklar. Yine hem staj hem de eğitim aldıkları iş yerinde işbaşı yapma imkanına kavuşacaklar." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol taraflarca imzalandı.