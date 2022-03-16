Havza'da okul servisleri denetlendi - Son Dakika
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Havza'da okul servisleri denetlendi

16.03.2022 14:11
Havza'da okul servisleri denetlendi

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Belediye Zabıta Müdürlüğü tarafından okul servislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Havza Belediyesi zabıta ekipleri, öğrenci taşıyan servisleri denetledi.

Servislerin yoğun olarak geçiş yaptığı saatte Kazım Paşa Caddesi'nde bulunan Havza Emniyet Müdürlüğü önünde durdurulan servis araçlarında çalışma ve güzergah izin belgesi, koltuk sayısından fazla öğrenci alınıp alınmadığı, maske, mesafe kontrolü, kış lastiği ile emniyet kemeri kontrolleri, sürücü belgesi denetimi yapıldı.

Trafik güvenliği konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla yapılan denetimlerde ekipler, öğrenciler ve sürücülere bilgilendirmede bulundu.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Zabıta, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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