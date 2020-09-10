Havza'da okullar eğitime hazırlanıyor - Son Dakika

Havza ilçesinde 21 Eylül tarihi itibari ile yüz yüze eğitime başlanacak okullarda hazırlıklar devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitim öğretime 21 Eylül 2020 Pazartesi günü "aşamalı ve seyreltilmiş" olarak başlayacağının açıklamasının ardından Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından eğitimin başlayacağı anaokulları ve ilkokullarda hazırlıklara başlandı.

Hazırlıklar kapsamında Havza Belediyesi işbirliği ile okul bahçelerinde temizlik çalışmaları devam ediyor.

Havza Belediyesi Park Bahçe Şefliğine bağlı ekipler İlk Kıvılcım Anaokulu bahçesinde temizlik çalışması yaptı.

Çalışmaları Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ile birlikte takip eden Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada ilçe genelinde iki anaokulu ve 21 ilkokulun bulunduğunu ifade ederek, "Bakanlığımızın belirlediği 21 Eylül başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece okul öncesi öğrencilerimiz ve birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak." dedi.

Sağlam okulların 21 Eylül tarihinde bahçeleri dahil tüm hazırlıklarının tamamlanış bir şekilde eğitime açılacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"Okullarımızda Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul bahçelerimiz temizleniyor. Bina içlerinde gerekli dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor. Tek amacımız, okulla ilk kez tanışacak çocuklarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül'de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız. Havza Belediyemize bizlere vermiş oldukları desteklerden ötürü teşekkür ederim."