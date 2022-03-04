Havza'da okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi - Son Dakika
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Havza'da okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi

04.03.2022 12:28
Havza'da okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi

2022 yılı Afet Tatbikat Yılı dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Havza'da eğitim veren tüm okullarda eş zamanlı olarak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

2022 yılı Afet Tatbikat Yılı dolayısıyla Deprem Haftası etkinlikleri kapsamında Havza'da eğitim veren tüm okullarda eş zamanlı olarak tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

Havza 25 Mayıs Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikat öncesi akıllı tahtalardan öğrencilere, deprem sırasında ve sonrasında yapılacakları anlatan film izletildi.

Tatbikata katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, tahliye tatbikatının hem öğrenciler hem de öğretmen ve idarecilerin kendilerini bu konuda hazırlamaları için önem taşıdığını belirterek, eğitim ve tatbikatların afet farkındalık bilincini artıracağını söyledi.

Ardından verilen deprem alarmıyla Sağlam ile okul müdürü Hilmi Alparslan ve öğrenciler, "çök, tutun, kapan" uygulamasını gerçekleştirdikten sonra alarmın sona ermesiyle okul binasını tahliye etti.

Tatbikatta derslik ve diğer alanların planlı şekilde boşaltılması, önceden belirlenen toplanma alanlarında izdihama yol açılmadan toplanılması sağlandı.

YORUMLAR
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Anadolu Lisesi, Deprem Haftası, Tatbikat, Havza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da okullarda deprem tahliye tatbikatı düzenlendi - Son Dakika


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