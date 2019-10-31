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Son Dakika Güncel Havza'da okuma etkinliği

Havza'da okuma etkinliği

6 saat önce

Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğrencilerle Okuyoruz 2" Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

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Havza Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğrencilerle Okuyoruz 2" Projesi kapsamında kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Merkez İlkokulunda 350 öğrencinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri, okul müdürleri ve öğrenciler bir saat kitap okudu.

Öğrenciler ile bir süre sohbet eden Yılmaz, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu söyledi.

Kitap okuma alışkanlığının önemli olduğunu vurgulayan Yılmaz, "Sizlerin güzel ve başarılı bir geleceğin yanı sıra düşünce ve hayal dünyanızı geliştirerek gelişiminize katkıda bulunacak kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları hayatınızdaki önemli bir rehber haline getireceğinize yürekten inanıyorum." dedi.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise okuma etkinliğinin ikincisini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 03:20 Kaynak: AA
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