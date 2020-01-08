Havza'da Organize Sanayi Bölgeleri Komisyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da Organize Sanayi Bölgeleri Komisyon Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Havza'da Organize Sanayi Bölgeleri Komisyon Toplantısı yapıldı

6 saat önce

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu, Havza'da toplandı.

Havza'da Organize Sanayi Bölgeleri Komisyon Toplantısı yapıldı, System.String[]

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı genelgesi doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Organize Sanayi Bölgeleri Komisyonu, Havza'da toplandı.

Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı başkanlığından Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz ile Havza TSO Yönetim Kurulu Başkanı ve Havza OSB Başkan Vekili Erkan Acar tarafından komisyon üyelerine OSB'nin parsel, tahsis, satış ve devir işlemleri ile ruhsat ve benzeri konularda bilgi verildi.

Yılmaz, Havza OSB'nin bölge için önemine değinerek, bu bilinçle çalışmalara yön verilmesi gerektiğini söyledi.

Acar da OSB'de üretimin kısa sürede başlayacağını belirterek, "En büyük hayalim Havza'dan işçi servislerinin OSB'ye işçi taşıdığını görmek. Bu, Havza'nın kurtuluşu. İnşallah Havza, OSB ile göç vermekten kurtulacak." dedi.

Havza, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 02:10 Kaynak: AA
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