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Havza'da OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı - Son Dakika

Havza'da OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı

10.01.2022 17:42
Havza'da OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç duyulacak ara elemanlar yetiştirilmesini amaçlayan "Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi" Projesi kapsamında OSB...

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerinin Desteklenmesi Hibe Programı kapsamında Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde ihtiyaç duyulacak ara elemanlar yetiştirilmesini amaçlayan "Havza Nitelikli Mesleki Eleman Yetiştirme Sürekli Eğitim ve Üretim Merkezi" Projesi kapsamında OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu'nun açılışı gerçekleştirildi.

Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanlığı binasında hizmet verecek büronun açılışı öncesi konuşan Havza Kaymakamı Cengiz Nayman proje ile hem OSB'nin hem Havza'nın hem de bölge insanının kazanacağını belirtti.

Nayman, "İnşallah bölgede kalifiye eleman ihtiyacını bu proje ile karşılayacağız. Sanayi ve eğitim ayağını bir araya getirdiğimizde ilçemiz ve bölgemiz daha hızlı bir şekilde kalkınacak." dedi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise bölgede çok sayıda işsiz olduğunu fakat birçoğunun vasıfsız işçi statüsünde olduğunu belirterek, "Organize Sanayi Bölgemizde fabrikalar tek tek üretime geçiyor ve kalifiye eleman bulma konusunda zorlanmaktalar. Hem sanayicimizin işçi ihtiyacını karşılamak hem de işsiz kardeşlerimize meslek sahibi kalifiye elemanlar olmalarını sağlamak adına bu projesi desteklemekteyiz." diye konuştu.

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam ise Milli Eğitim Müdürlüğü olarak hayatın her alanında hizmet vermek için hazır olduklarını ifade ederek, "Bugün hizmete giren OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu kısa süre sonra OSB'de kendi yerine taşınacak ve iş talebi ile iş gücünü bir araya getirecek. Bizler de mesleki eğitim süreçleri bu süreci destekleyeceğiz." ifadesinde bulundu.

Konuşmaların ardından OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu hizmete açıldı.

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Organize Sanayi Bölgesi, Mesleki Eğitim, Ticaret, OSB, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havza'da OSB Mesleki Eğitim Merkezi İrtibat Bürosu açıldı - Son Dakika
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