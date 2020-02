Havza'da otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı - Son Dakika

Havza'da, otobüs kazalarının önlenmesine yönelik toplantı düzenlendi.

Kaymakam Metin Yılmaz başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda, trafik güvenliğinin sağlanması, trafik kazaları ve sonucunda meydana gelen kayıpların önlenmesi amacıyla şehirlerarası ve şehir içi yolcu taşımacılığı faaliyetlerinde yaşanılan sorunların çözümü ele alındı.

Her gün binlerce insanın otobüslerle seyahat ettiğini dile getiren Yılmaz, "Yolcularımızın can güvenliklerini sağlamak için yasal ve ahlaki kurallara uygun hareket etmeliyiz. Bir yerde kaza varsa orada mutlaka bir noksan vardır. Bunların tespiti ve giderilmesi için gerekli çalışmaları yapmalıyız. Yolcu taşımacılığı her ne kadar özel sektör işi de olsa kamu hizmeti görülmektedir. Firmalarımız bu bilinçle hareket etmeliler. Bizler de denetimlerimizi ve uygulamalarımızı bu bilinçle yapmalıyız." dedi.

Daha sonra Havza Emniyet Müdürü Hüseyin Şaffak tarafından yolcu taşımacılığının genel durumu, trafik kazaları ve sonuçları, otobüs denetimleri, şoförlere ve sektöre yönelik tespitler konusunda sunum yapıldı.

Şaffak, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen proje ve uygulamalarla kazalarda önemli düşüş yaşandığını belirterek, denetimlerini hassasiyetle sürdürdüklerini kaydetti.

Toplantıya İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alpaslan Bostancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, Havza Belediyesi Zabıta Müdürü Erhan Demir, İlçe Sağlık Müdürü Nevin Vural, Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat ile bazı otobüs yazıhanelerinin işletmecileri katıldı.