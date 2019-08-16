Havza'da otomobil devrildi: 6 yaralı
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Samsun'un Havza ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı.
Samsun Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 04:53 Kaynak: AA
'un Havza
ilçesinde devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı. Vezirköprü
'den Samsun İstikametine gelen Bünyamin Pozoğlu (27) idaresindeki 57 KC 241 plakalı otomobil, Havza ilçe kavşağında devrildi.
Yol kenarındaki bariyerlere çarparak duran otomobilin sürücüsü ile araçtaki Fatma (28), Şeyma Ebrar (2) ve 6 aylık Yunus Emre Pozoğlu ile Mehmet (52) ve Fatma Çıplak (48) yaralandı.
Yaralılar Havza Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
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