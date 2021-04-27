Havza'da özel öğrencilere yönelik diş taraması yapıldı - Son Dakika

Havza'da özel öğrencilere yönelik diş taraması yapıldı

27.04.2021 13:59
Havza'da özel öğrencilere yönelik diş taraması yapıldı, System.String[]

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Havza'da özel öğrencilere yönelik diş sağlığı taraması yapıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Çocuk Diş Hekimliği Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri tarafından Havza'da özel öğrencilere yönelik diş sağlığı taraması yapıldı.

Öğretim üyeleri Prof. Dr. Emine Şen Tunç ve Doç. Dr. Ayça Tuba Ulusoy tarafından Muzaffer Tahmaz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezinde eğitim gören özel öğrenciler diş taramasından geçirilerek, tedavi gereksinimleri olan öğrenciler hastaneye yönlendirildi.

Tarama sonrası öğretmenlere engelli bireylerde diş bakımı, diş fırçalama yöntemleri ve diş tedavisi hakkında eğitim verildi.

Merkez Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, merkezde eğitim gören 30 öğrenciye tarama ve yönlendirme çalışması yapıldığını belirterek, öğretim üyelerine öğrenciler adına teşekkür etti.

Prof. Dr. Tunç, ağız ve diş sağlığı problemlerinin toplumda her yaş ve kesimde gözlenebileceğini söyledi.

Özellikle engelli bireylerin ağız ve diş sağlığı sorunları açısından daha dezavantajlı olduklarını dile getiren Tunç, "Bu durum ağız ve diş yapısındaki farklılıklar, fiziksel kısıtlamalar, özel diyetler ve kullanılan ilaçlarla ilgilidir. Pandemi döneminde ara öğün tüketim sıklığı ve atıştırmalık tüketiminin artışına bağlı olarak bireyler daha fazla ağız diş sağlığı problemlerine yatkın hale gelmektedir. Engelli bireylerde ağız diş sağlığını korumak için öncelikle beslenme düzenlenmelidir. Bu amaçla çocuklar biberonla beslenmek zorundaysa şekerli içeceklerin verilmesinden kaçınılmalı, beslenme sonrası dişlerin fırçalanması ya da bir gazlı bezle silinerek temizlenmesi sağlanmalıdır. Püre tarzı yumuşak gıdalarla beslenmek zorunda olan çocuklarda da biberonla beslenme sonrası yapılan temizlik işlemleri gerçekleştirilmelidir. Şurup formundaki ilaçların yüksek şeker içeriğine sahip olduğu unutulmamalı, çocuğu yaşına ve uyumuna göre uygun temizlik işlemleri her ilaç uygulaması sonrası yapılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Engelli bireylerde diş sağlığı konusunda sorumlu kişilere önemli görevler düştüğünü anlatan Tunç, şunları kaydetti:

"Diş fırçalama için en ideal yer çocuk ve bakıcısının kendini en rahat ve fırçalama işlemini etkin şekilde gerçekleştireceğini düşündüğü yerdir. Engelli hastaların diş tedavileri, fiziksel veya zihinsel uyum yetersizliği nedeniyle hem hasta hem de hekim açısından çeşitli zorluklar içermektedir. Uyum sağlayabilen hastaların tedavileri lokal anestezi altında veya sedasyon desteği ile yapılabilirken, ağır zihinsel veya fiziksel engellilerin tedavileri ancak genel anestezi altında yapılabilmektedir. Bizler de fakültemizde hem genel anestezi hem de sedayonla özel ihtiyaçları olan bireylerin diş tedavilerini yürütmekteyiz."

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Engelli, ulusoy, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da özel öğrencilere yönelik diş taraması yapıldı - Son Dakika


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