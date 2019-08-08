Havza'da park ve bahçelerde bakım çalışması
1 saat önce
Havza Belediyesi ilçe merkezindeki park ve bahçelerde bakım çalışmalarına başladı.
Havza Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 01:08 Kaynak: AA
Belediyesi ilçe merkezindeki park ve bahçelerde bakım çalışmalarına başladı.
Park Bahçe
Şefliği tarafından ilçe merkezindeki park ve bahçelerde bulunan bank, kameriye ve bitkilerin bakımları ile temizlikleri yapılıyor.
Havzanın termal turizm merkezi olan İmaret Mahallesinde yapılan bakım ve yenileme çalışmalarının önemli olduğuna değinen İmaret Mahallesi Muhtarı Haşmet Sungurtekin, Başkan Özdemir'e teşekkür etti.
Sungurtekin bölgenin turizm alanı olmasından dolayı ayrı bir öneme sahip olduğunu belirterek; "İlçemize misafir gelenlerin çoğunluğu bu bölgede konaklıyor. Buraların temiz ve bakımlı olması bu yüzden çok önemli. Parkımızda yıpranan bank ve kameriyelere bakım yapılarak temizlendi. Sayın Başkanımız Sebahattin Özdemir
'e bölge esnafımız, mahalle sakinlerimiz ve şahsım adına teşekkür ederim." dedi.
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