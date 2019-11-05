Havza'da pazar esnafına çöp poşeti dağıtıldı

Havza Belediyesi tarafından giyim pazarında tezgah açan esnafa çöp poşeti dağıtıldı.

Havza Belediyesi Temizlik Hizmetleri Müdürü ve Zabıta Müdürü Erhan Demir tarafından ilçede salı günleri kurulan giyim pazarında esnafa çöp poşeti dağıtımı gerçekleştirildi.

Sabahın erken saatlerinde tezgahlarını açan pazarcı esnafına çöp poşeti verilerek, çöp ve ambalaj atıklarını poşetlere koymaları istendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, daha temiz pazar yerleri ve Havza hedeflediklerini belirterek, "Havza bizim evimiz. Evimizi temiz tutmak da bizim elimizde. Her hafta kurulan pazarın ardından bir sürü kalıntı oluyor. Pazara gelen pazar esnafımız burayı temiz bulmak istiyor haliyle. Giderken temiz bırakma alışkanlığını da kazanmamız gerekiyor. Kirletmezsek temizlemeye gerek kalmayacaktır. Çalışmalarımıza destek olan pazarcı esnafımıza ve halkımıza teşekkür ederim." dedi.