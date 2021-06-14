Havza'da polisler kapı kapı gezerek vatandaşları evden hırsızlıklara karşı uyardı - Son Dakika

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Amirliğince vatandaşlar, evden hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Toplum destekli polisler, Değirmenüstü Mahallesi Yuvam Yapı Kooperatifi'nde bilgilendirme çalışmalarını sürdürdü.

Tek tek evleri ziyaret eden ekipler, hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek emniyet tedbirleri hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

Polisler, alınması gereken önlemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Kişi, evini ya da iş yerini kısa bir süreliğine terk edecek olsa bile kapısını mutlaka kilitlemeli. 'Yarım saatliğine komşuya kadar gidip geleceğim, bir şey olmaz' diye düşünmemeli. İçeride kimsenin olmadığını anlayan hırsızlar, çok kısa bir süre içinde eve girip çıkabilirler. Sadece dış kapının değil, varsa balkon ve teras kapılarının da sağlamlıkları ve içeriden kilitlenebiliyor olmaları da aynı derecede önem taşıyor. Dış kapınızın her zaman kilitli olduğundan emin olun. Balkon ve teras kapılarınızın içeriden kilitlenebilir olmasına dikkat edin. Delinme olanağı olmayan emniyetli kilit göbekleri kullanın. Kapıda zincir ve emniyet kilidi bulundurun. Kapı anahtarınızı paspas altı, ayakkabı içi, elektrik ve su saati gibi akla gelebilecek yerlere saklamayın. Ev civarında dolaşan şüpheli kişiler görüldüğünde ise 155 polis imdat hattına hemen bilgi verin."

Çalışma kapsamında vatandaşlara broşür de dağıtıldı.