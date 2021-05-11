Havza'da Ramazan Bayramı tedbirleri alındı - Son Dakika

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir dizi tedbir alındığını bildirdi.

Özdemir, yaptığı açıklamada, bayram öncesi ve sonrası için zabıta ve temizlik işleri müdürlükleri başta olmak üzere ilgili birimlerde görevlendirmeler yapıldığını söyledi.

Belediye olarak halkın evde rahat bir bayram geçirmesi için çalıştıklarını dile getiren Özdemir, "Tüm birimlerimiz bayram boyunca görevinin başında olacak. Öncelikli hedefimiz halkımızın rahat bir bayram geçirmesini sağlamak. Bunun için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Hazırlıklar kapsamında ilçe genelinde parklar, bahçeler, ilçe mezarlığı ile şehitliklerin temizlendiğini ve zabıta ekiplerince denetimlerin artırıldığını anlatan Özdemir, şunları kaydetti:

"Son günlerini yaşadığımız mübarek ramazan ayının üzüntüsünü yaşarken yeni bir bayrama kavuşmanın da buruk sevinci var içimizde. Bu sene daha dün dediğimiz bayramlar için eski bayramlar demenin hüznü var içimizde. İnşallah en kısa sürede bu belayı başımızdan def eder yine kucaklaşarak bayramlaştığımız bayramlara hep birlikte ulaşırız. Bunun için bu bayram evde kalalım. Bayram boyunca tedbirler kapsamında belirtilen haller dışında sokağa çıkmayalım. Havzalı hemşehrilerimin ve tüm ülkemizin Ramazan Bayramı'nı kutlarım."