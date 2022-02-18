Havza'da "Sabah Namazı Buluşması" etkinliği düzenlendi - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde "Sabah Namazı Buluşması" etkinliği gerçekleştirildi.

Havza Müftülüğü tarafından Havza Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde Kevser Camisi'nde gerçekleştirilen program, sabah ezanından sonra Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazının kılınmasının ardından sohbet ile devam eden camideki program, dua ile tamamlandı.

Programın sohbet bölümünde Havza Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından Kur'an-ı Kerim'in hikmetleri, özellikleri ve indirilmesi ile ilgili bilgi verildi. Program, bir tesiste kahvaltı ikramıyla sürdü.

Programa katılan Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmaların daha iyi bir gelecek için olduğunu vurgulayarak, "Genç olup da namaz kılmak, uykunun tatlı zamanında kalkıp namaza gelmek çok anlamlı ve çok güzel bir davranış. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirecek, gençlerimizin manevi gelişimlerine katkıda bulunacak etkinlerde her zaman yer alacağız. Tüm gençlerimize katılımlarından ötürü teşekkür ederim." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ise gençlerle olmaktan ve onlara hizmet etmekten onur duyduğunu dile getirerek, "Gençler için varız, gençlik için ümitvarız. Günün en bereketli zamanında gençlerle bir aradayız. Beraber sabah namazını kılmanın ve dua etmenin huzuru içindeyiz. Sabahın bereketini ve güzelliğini onlarla yaşıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan, MHP İlçe Başkanı Ferhat Gültekin ile vatandaşlar katıldı.