Havza'da Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi'nde ziyarete açıldı - Son Dakika
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Havza'da Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi'nde ziyarete açıldı

28.04.2022 09:09
Havza'da Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi'nde ziyarete açıldı

Samsun Havza ilçesinde Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.

Samsun Havza ilçesinde Hz. Muhammed'in Sakal-ı Şerif'i, Kadir Gecesi dolayısıyla ziyarete açıldı.

Kaplıcalar mevkisinde bulunan ve 1296 yılında Yörgüç Paşazade Mustafa Bey tarafından inşa ettirilen Yörgüç Paşazade Mustafa Paşa Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, dualar ve salavatlar eşliğinde cami imamı Fahrettin Gündüz tarafından ziyarete sunuldu.

Sakal-ı Şerif'i ziyarete eden Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de vatandaşlara tatlı ikram ederek Kadir Gecesi'ni tebrik etti.

Özdemir, kardeşliğin ve güzelliğin öğütlendiği, dostluğun, merhametin ve muhabbetin övüldüğü, ayrılığın, nifakın, dargınlığın ve küslüğün reddedildiği bu gecenin herkes için ilahi bir nimet olduğunu kaydetti.

Sakal-ı Şerif ziyareti sabah namazına kadar devam etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da Sakal-ı Şerif Kadir Gecesi'nde ziyarete açıldı - Son Dakika


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