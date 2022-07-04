Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği - Son Dakika
Üye Girişi

Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği

04.07.2022 14:45
Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği

Havza'da sanayi sitesinde yaklaşan hasat dönemi öncesi zirai makine ve ekipmanların bakım ve tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

Havza'da sanayi sitesinde yaklaşan hasat dönemi öncesi zirai makine ve ekipmanların bakım ve tamirat işlerinde artış yaşanıyor.

Aslançayır yolunda faaliyet gösteren 25 Mayıs Küçük Sanayi Sitesi'nde, havaların ısınması ve yaklaşan hasat mevsimiyle yoğunluk başladı.

Çiftçiler, biçerbağlar, biçerdöver, tırpan ve benzeri zirai makine ve ekipmanlarını sanayiye götürerek, bakım ve tamiratını yaptırıyor.

Küçük Sanayi Sitesi'nde esnafı ziyaret eden Havza Madeni İşler Kalaycılar ve Marangozlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Cesur Şahin, hasat mevsimine hazırlıklı girmek isteyen çiftçilerin sanayiye geldiğini belirterek, "Bu yıl hareketlilik biraz geç başladı. Havanın yağışlı gitmesi nedeniyle hasat, bölgede 10-15 gün geç başlayacak. Sanayide hemen hemen her iş yerinde faaliyetler hızlanmaya başladı." dedi.

YORUMLAR
500
Son dakika haber: SANAYİ SİTESİ YAKININDAKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Son dakika haber: SANAYİ SİTESİ YAKININDAKİ OTLUK ALANDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU Sanayi sitesi yakınında korkutan yangın Sanayi sitesi yakınında korkutan yangın
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:30 ABD'de Bağımsızlık Günü kutlamalarında silahlı saldırı! En az 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var
19:01 Süper Lig 2022-2023 sezonunun fikstürü çekimi, belli oluyor
18:55 Marmaris'te köpekbalığını paspas sopasıyla kovalamışlardı! Belediyeden açıklama geldi: Canlı Akdeniz zarganasıdır
18:29 Çaycı aracına yaslanınca kıyamet koptu! Silahlı kavgada 3 kişi yaralandı
18:22 Danimarka'da AVM'ye silahlı saldırıda bulunan kişi 24 gün hapis cezasına çarptırıldı
18:15 Barcelona'da transfer süreci devam ediyor! Andreas Christensen ve Milan'da sonra Franck Kessie'yi kadrosuna kattı
18:05 Vatandaş cebinden çıkardığı bozuk paralarla isyan etti! Ekrem İmamoğlu ne yanıt vereceğini bilemedi
17:53 Bolu'da kooperatif binasına giren çiftçi, yerler kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı
17:33 Acun Ilıcalı, başarısızlığın sorumlusunu Aziz Yıldırım gösterdi... Fenerbahçe camiası karıştı
17:29 İBB Başkanı İmamoğlu'nun "Görevim son bulabilir" çıkışına CHP'den yanıt: Gönlü rahat olsun
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 20:59:14. #1.11#
SON DAKİKA: Havza'da sanayi sitesinde hasat hareketliliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement