Havza'da Sandık Görevlilerine Eğitim
1 saat önce
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 31 bin 208 seçmenin oy kullanacağı Havza'da görev alacak sandık başkanı ve memurlara eğitim verildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 31 bin 208 seçmenin oy kullanacağı Havza
'da görev alacak sandık başkanı ve memurlara eğitim verildi.
Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde İlçe Seçim Kurulunca düzenlenen eğitime, 149'u sabit, biri seyyar olmak üzere 150 sandıkta görevli 300 görevli katıldı.
İlçe Seçim Kurulu Müdürü Güldane Gün, Yüksek Seçim Kurulu
tarafından hazırlanan film eşliğinde katılımcılara sandık kurullarının görevleri, oy kullanma işlemi öncesi, sırasında ve sonrasında yapılacak uygulamalar konusunda bilgi verdi.
Sandık kurulu başkan ve üyelerine yerel seçimlerle ilgili de genelge dağıtıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:42 Kaynak: AA
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