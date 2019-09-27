Havza'da SASKİ'den arıza mesaisi

Havza'da içme suyu şebekesinde meydana gelen arıza, Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Havza Şube Müdürlüğü arıza ekiplerince yapılan çalışma ile giderildi.

Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan ve ilçeye içme suyu sağlayan SASKİ'ye ait su deposunun ana borusunda meydana gelen arıza üzerine SASKİ Havza Şubesi arıza ekipleri, çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından hatta meydana gelen arıza onarıldı.

Onarım çalışması sırasında ilçede su kesintisi uygulandı. Gece vakitlerinde de sürdürülen çalışmalar sonrasında abonelere su, saat 04.00'de verildi.