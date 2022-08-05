Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'dan kısa kısa

05.08.2022 18:21
Samsun'dan kısa kısa

Havza'da şehir içi ve kırsal mahallelerden yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Havza'da şehir içi ve kırsal mahallelerden yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ile İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından oluşturulan denetim noktasında şehir içi ve kırsal mahallelerden yolcu taşıyan minibüslere yönelik denetim yapıldı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Havza Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ertuğrul Pekpolat'ın da katıldığı denetimde, durdurulan araçların sürücüleri ile yolcular, başta emniyet kemeri olmak üzere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıldı.

-Kavak'ta Çocuk Trafik Eğitim Parkları konulu konferans

Kavak Kaymakamlığı tarafından Çocuk Trafik Eğitim Parkları konulu konferans düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Toplantı Salonu'nda Kaymakam Ömer Saygılı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Ayaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Ali Rıza Yıldız, Emniyet Müdür Vekili Komiser Seyfettin Güveli, Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük, Toplum Sağlığı Müdürü Dr. Zahide Yavuz, jandarma ve emniyet müdürlüğü trafik timleri katıldı.

Toplantıda ilçede mevcut çocuk trafik eğitim parklarında yapılacak eğitim faaliyetlerinin, konuları ve yöntemleri ile kullanılacak eğitim araç ve gereçleri, trafik eğitimcisi olarak görevlendirilecek personelin nitelik ve niceliklerini, bakım-onarım ve korunması ile seyyar çocuk trafik eğitim parklarının işletilmesine ilişkin esaslar üzerinde görüş birliğine varıldı.

YORUMLAR
500
Merzifon Kaymakamı Güldoğan'ın köy ziyaretleri devam ediyor Merzifon Kaymakamı Güldoğan'ın köy ziyaretleri devam ediyor Karasu'da firari hükümlü çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı Karasu'da firari hükümlü çalıntı motosikletle kaçmaya çalışırken yakalandı
Kaynak: AA

Jandarma, Hisarcık, Çocuk, Havza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
16:45 Alman araştırmacılardan bilim dünyasını sallayan çalışma: Kadın ve erkek olmadan bebek üretildi
16:40 4 kamyon çöp çıkan evde yaşayan yaşlı kadın ile 60 ve 55 yaşındaki zihinsel engelli oğullar devlet tarafından koruma altına alındı
16:08 Dünyaca ünlü iş insanı Bill Gates'in yatı, Muğla'da Emel Sayın Koyu'na demirlenmiş halde bulunuyor
16:03 Cristiano Ronaldo, Vitor Pereira'nın yeni takımına mı gidiyor? Corinthians'ın başkanı resmen duyurdu
16:03 Putin-Erdoğan görüşmesinde dikkat çeken detay: Sehpanın boyutu Avrupa için bir mesaj olabilir mı?
15:07 Fenerbahçe'yi yıkan haber! Plea, Mönchengladbach ile olan sözleşmesini 2025'e kadar uzattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 18:21:38. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'dan kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement