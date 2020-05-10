Havza'da şehit annelerinin Anneler Günü kutlandı - Son Dakika

Havza ilçesinde Kaymakam Metin Yılmaz, Anneler Günü nedeni ile şehit annelerini ve ilçenin 100 yaş üzerindeki tek annesini ziyaret ederek Anneler Gününü kutladı.

Kaymakam Yılmaz ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Fatih Bıyık, Sondaj Mahallesi'nde ikamet eden Şehit Onbaşı Onur Yavan'ın annesi Hanife Yavan'ı ziyaret ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Kaymakam Yılmaz ve beraberindekiler sırası ile Şehit Jandarma Uzman Çavuş Kaşif Arslan'nın annesi Muazzez Arslan ile Jandarma Er Ramazan Kılıçcı'nın annesi Fatma Kılıçcı'yı ziyaret ettiler.

Yılmaz ziyaretlerinde şehit anneleri ile sohbet ederek, şehit annelerine Türk bayrağı, çiçek, dezenfektan ve maske verdi.

İlçede 19 şehit annesinin yaşadığını belirten Kaymakam Yılmaz, "Bugün tüm şehit annelerimizin evlerini ziyaret ettik. Her ne kadar evlatlarının yerini dolduramasak da bizler de memleketin anneleri olan şehit annelerimizin birer evladı ve kardeşiyiz. Her zaman şehit ailelerimizin yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve ülkeleri için analarından ve canlarından geçen tüm şehitlerimizi özlem ve minnet ile yad ediyoruz." dedi.

Yılmaz şehit annelerinin ziyaretinin ardından Bekdiğin Mahallesi'nde yaşayan 101 yaşındaki Emine Cengiz'i ziyaret ederek, Cennet Anneleri Hatıra Ormanı'na adına dikilen fidanın sertifikasını takdim etti.

Kaymakam Yılmaz, "Emine teyzemize Allah'tan sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Onların duaları bizler için çok önemli. Allah büyüklerimizi başımızdan eksik etmesin." diye konuştu.