Havza'da "Şehitlere saygı, yürüyüşü ve mitingi" düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da 'Şehitlere saygı, yürüyüşü ve mitingi' düzenlendi - Son Dakika

Havza'da "Şehitlere saygı, yürüyüşü ve mitingi" düzenlendi

6 saat önce

Havza'da, muhtarların organize ettiği "Şehitlere saygı, yürüyüşü ve mitingi" gerçekleştirildi.

Havza'da, muhtarların organize ettiği "Şehitlere saygı, yürüyüşü ve mitingi" gerçekleştirildi.

İlk Kıvılcım Parkı Şehitler Anıtı önünden yürüyüşe başlayan vatandaşlar, 100 metrelik Türk bayrağı açtı.

Daha sonra yürüyüşe geçen vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak yaklaşık bir kilometre yürüdü.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, yaptığı konuşmada, Türk milletinin zorlu günlerde her zaman birlik ve beraberlik içinde hareket ettiğini söyledi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir de Türk milletinin birlik ve beraberliğinin dosta güven, düşmana korku saldığını ifade etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edilmesi ile program sona erdi.

Vatandaşlar, daha sonra şehitliği ziyaret etti.

Havza'da Şehitlere saygı, yürüyüşü ve mitingi düzenlendi

Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:04 Kaynak: AA
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