Son Dakika Haberleri: Havza'da sele yol açan Hacı Osman Deresi ıslah edilecek
Son Dakika Güncel Havza'da sele yol açan Hacı Osman Deresi ıslah edilecek - Son Dakika

Havza'da sele yol açan Hacı Osman Deresi ıslah edilecek

6 saat önce

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen beraberinde Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır ile yetkilileri ile DSİ 7. Bölge yetkililerinden oluşan bir heyet ile Havza'yı ziyaret ederek bir dizi inceleme yaparak Havza Belediyesini ziyaret ettiler.

Havza'da sele yol açan Hacı Osman Deresi ıslah edilecek, System.String[]

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen beraberinde Samsun Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Salih Sağır ile yetkilileri ile DSİ 7. Bölge yetkililerinden oluşan bir heyet ile Havza'yı ziyaret ederek bir dizi inceleme yaparak Havza Belediyesini ziyaret ettiler.


Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen beraberindekiler ilk olarak Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret ederek burada ilçe merkezinden geçmekte olan Hacı Osman Deresi ile ilgili bilgiler aldılar.


Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen beraberindeki Heyet bir süre harita üzerinde Hacı Osman Deresi üzerindeki kapalı alanları inceleyerek Belediye yetkililerinden bilgiler aldıktan sonra Hacı Osman Deresi'nin kapalı ve açık alanlarında, köprü ve menfez geçişlerini incelediler.


İncelemelerde Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedad Gürgen sık sık not alarak Havza Belediye Başkanı Özdemir'den bilgiler aldı.


Vedad Gürgen yapılacak doğru planlama ve uygulamalar ile muhtemel felaketlerin önüne geçilebileceğini, yapılan incelemeler neticesinde Hacı Osman Deresi ıslahı için planlamam çalışmalarına başlanacağını belirtti.


Ziyarette ve incelemelere AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan da katıldı. - SAMSUN

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Samsun, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:57 Kaynak: İHA
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