Son Dakika Haberleri: Havza'da Şiir Dinletisi

Havza'da Şiir Dinletisi

34 dakika önce

Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Şiirin Sesi, Ruhun Nefesi" isimli şiir dinletisi düzenlendi.

Havza'da Şiir Dinletisi, System.String[]
Havza Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından "Şiirin Sesi, Ruhun Nefesi" isimli şiir dinletisi düzenlendi.

Programa, Kaymakam Metin Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, kurum amirleri, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisinde 16 şiir seslendirildi.

Programın sonunda şef Osman Çetin, katılımcılara teşekkür ederek, "İlçemizde ilk defa halka açık olarak gerçekleştirdiğimiz şiir programını bundan sonraki zamanlarda farklı konseptlerde gerçekleştirmek ümidi ile hepinize hayırlı geceler dilerim." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:28 Kaynak: AA

Metin Yılmaz, Havza, Güncel
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