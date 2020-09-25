Havza'da "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyasına destek çağrısı - Son Dakika

Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyası için yardımseverlerden destek istedi.

Sağlam, AA muhabirine, Kovid-19 salgını nedeniyle Türkiye'de devam eden uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin eğitim imkanlarından mahrum kalmamaları için İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Sınıf Tam Öğretmenim" kampanyası başlatıldığını belirtti.

Projenin amacının uzaktan eğitim imkanından faydalanamayan öğrencilerin bu imkandan yararlandırılması olduğunu anlatan Sağlam, "Ekonomik şartları nedeniyle uzaktan eğitime katılamayan öğrencilerimizi de tam anlamıyla eğitimin içine alabilmek için çaba sarf ediyoruz. Tableti olmadığı için eğitim sürecine dahil olamayan öğrenciler için başlatılan kampanyaya her kesimden destek bekliyoruz." dedi.

Sağlam kampanya kapsamında Havza'da 2 bin hedefleri olduğuna işaret ederek, "Yapılan saha çalışmalarımızda 2 bin öğrencimiz tableti olmadığı için eğitimden uzak kalıyor. 48 öğrencimizin evinde ise televizyon yok. Pandemi süresince uzaktan eğitime tabi olacak öğrencilerimizin hiçbirinin mağdur olmasını istemiyoruz. Tüm yardımsever halkımızdan ve sivil toplum örgütlerinden destek bekliyoruz. Unutmayalım bu çocuklarımıza vereceğimiz destek, ülkemizin geleceğine verilen destektir. Eğitimde feda edilecek hiçbir birey yoktur. İnşallah tüm öğrencilerimizi yardımseverlerimizin desteğiyle eğitim imkanlarından yararlandıracağız." diye konuştu.