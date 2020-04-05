Havza'da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Havza'da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor - Son Dakika

Havza'da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor

6 saat önce

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan sokak dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.

Havza'da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor, System.String[]

SAMSUN (İHA) – Havza Belediyesi tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında yapılan sokak dezenfektasyon çalışmaları devam ediyor.


Çin'de ortaya çıkan ve daha sonra dünyanın birçok ülkesine yayılan korona virüsü (Covid-19) hastalığının bulaşma riskine karşı alınan tedbirler kapsamında Havza Belediyesi tarafından sokak sokak dezenfeksiyon çalışması yapılıyor. Belediye tarafından ilçe merkezinde ana cadde ve bağlantı yollarının ardından sokaklarda da dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Gece yapılan çalışmalar kapsamında Yeni Mahalle ve Değirmenüstü Mahallelerinde Havza Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfeksiyon ekibi tarafından sokak sokak temizlik çalışması gerçekleştirildi.


Yeni Mahalle Muhtarı Adem Şahin yapılan çalışmalardan memnun olduklarını belirterek, "Mahalle sakinlerimiz adına gayretli ve özverili çalışmalarından ötürü başta Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir olmak üzere tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum. Mahalle sakinlerimizden ricam tedbirlere uyulması" dedi.


"Halkımız sosyal mesafeyi korumaya ve kurallara uymaya devam etsin"


Yapılan çalışmaları denetleyen ve çalışmalar hakkında Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'tan bilgiler alan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise yapmış olduğu açıklamada korona virüsü ile mücadele kapsamında çalışmaların arttırılarak devam ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:


"İlçemizde çalışmalar kapsamında sokaklarda dezenfeksiyona başladık. Belediye olarak ilgili ekiplerimiz ile 24 saate görevimizin başındayız ve çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bizlerin çalışması ve halkımızın alınan tedbir kararlarına uymaları ile bu durumu da kısa sürede atlatacağız inşallah. Halkımızdan ricam kalabalık ortamlarda bulunmamalı, maske kullanmaları ve sosyal mesafeyi korumak adına üç adım kuralına uymaları." - SAMSUN

Çin Halk Cumhuriyeti, Sebahattin Özdemir, Yeni Mahalle, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 01:34 Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüsü yenen Türk doktor, yaşadıklarını anlattı: Nezle gibi başladı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 1344 insan hayatını kaybetti Umreden dönen oğlundan virüs kapan Resmiye Nine, hastalığı 10 günde yendi İran koronavirüs konusunda Çin'i 'dünyayı yanıltmakla' suçladı
PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor PTT ücretsiz maske dağıtımına başlıyor         
19:43
Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: İtalya'da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 525 kişi hayatını kaybetti         
19:12
Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor Avustralyalı bilim insanları parazit ilacının koronavirüse karşı işe yaradığını buldu! 48 saatte öldürüyor         
19:07
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı Eski Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl, eşinden şiddet gördüğünü açıkladı         
18:54
Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı Koronavirüs günlerinde İstanbul'da asayiş suçları azaldı, aile içi şiddet arttı         
18:10
Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı Erkan Petekkaya'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Paylaşımları çalışanım yaptı         
18:03
ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu ABD'li golfçü Paige Spiranac'ın göğüs vuruşu olay oldu         
17:55
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den AB'ye koronavirüs tepkisi: Ya birlik oluruz ya da çökeriz         
17:50
Piyasada Piyasada "Nano teknoloji" diye satılan maskeler sağlıksız ortamlarda hazırlanıyor         
17:49
Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı Kim Milyoner Olmak İster'de koronavirüsten dolayı joker değişikliği yapıldı         
17:15
İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi İçişleri Bakanlığı, 81 İl Valiliğine sokak hayvanları için genelge gönderdi         
17:14
Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi Sırt ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadında koronavirüs tespit edildi         
17:10
Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü Akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavga kanlı bitti! 3 kişi öldü         
17:07
22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti 22 yaşındaki Anadolu Efes taraftarı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti         
17:00
Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı Ankara'da karantinada bulunduğu hastaneden kaçan kişi yakalandı         
16:53
İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor İtalya'da koronavirüs hastaları sokaklarda, cenazeler koridorlarda yatıyor         
16:41
İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti İngiltere'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 621 kişi hayatını kaybetti         
16:32
Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı Beşiktaş'ın cesur yengesi Türkiye'ye övgü yağdırdı         
16:32
Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız Mansur Yavaş: Evlere temizliğe giden kadınlarımızın yanındayız         
16:29
Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı Ödüllü Yönetmen İlker Canikligil koronavirüse yakalandı         
16:14
ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun ABD'de yaşayan Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba kabusu anlattı: Paran yoksa ölüyorsun         
16:13
Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum Demet Akalın'dan, sosyal medyadaki ev hali fotoğrafına küfürlü yorum         
15:48
Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs aşısını ilk kez hayvanlar üzerinde denedik, olumlu sonuç aldık         
15:40
Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti Trabzon'un yengesi Katerina Provaznikova'nın bikinili fotoğrafı nefes kesti         
15:27
Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim Koronavirüsü yenen Prof. Dr. Sarı'dan umutlandıran paylaşım: Hastalığın düzelebileceğinin canlı göstergesiyim         
15:02
Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı Ahmet Nur Çebi'den Süleyman Seba paylaşımı         
14:57
Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında Ölümler ve uyarılar kar etmedi! Ankara'da sokak ortasında "Pes" dedirten görüntü         
14:57
Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor Beşiktaş'ta Boateng ve Lens ülkelerine gidiyor         
14:53
'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı 'Koronavirüsün tedavisinde en etkili ilaç' Türkiye'de üretilmeye başlandı         
14:47
Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek Salgına karşı tütsü yaktıran belediye başkanı: Koronavirüsü def edecek         
14:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2020 19:51:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza'da sokak sokak dezenfeksiyon yapılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]