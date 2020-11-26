Havza'da sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti - Son Dakika

Samsun'un Havza ilçesinde bir kişi, sokakta bulduğu parayı zabıtaya teslim etti.

Hasan Altınkaynak, eşi ile yolda yürürken Mesut Kuru Caddesi'nde yol kenarında park etmiş bir aracın altına dağılmış halde bir miktar para buldu.

Parayı toplayarak Havza Belediyesi Zabıta Amirliğine giden Altınkaynak, parayı tutanak karşılığında teslim etti.

Zabıta komiseri Sinan Arslan, Altınkaynak'a teşekkür ederek parayı teslim aldı.

Altınkaynak, yaptığının bir insanlık görevi olduğunu vurgulayarak, "Bu para birinin ilaç veya faturaları için ayırmış olduğu para olabilir. İnşallah para kısa sürede sahibine ulaşır." dedi.

Zabıta ekipleri, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı.