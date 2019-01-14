Havza'da Sydv Yardımları

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılında 8 bin 116 kişiye 5 milyon 356 bin lira ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.

Havza Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) tarafından 2018 yılında 8 bin 116 kişiye 5 milyon 356 bin lira ayni ve nakdi yardımda bulunulduğu bildirildi.



Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaç sahibi vatandaşlara uzatılan elin, devletin görevleri arasında yer aldığını söyledi.



Vakfa müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlar ölçüsünde yardımda bulunulduğunu ifade eden Yılmaz, müracaatların değerlendirilmesi sonucunda kömür, barınma, afet ve sağlık alanlarında ayni yardımlarda bulunulduğunu dile getirdi.



Yılmaz, bin 88 kişiye, bin 632 ton kömürün tamamının dağıtımının gerçekleştirildiğini, hak sahiplerine bin ve bin 500 kilogram kömür yardımı yapıldığını kaydetti.



Yardımlar kapsamında 8 bin 116 kişiye ulaşıldığını bildiren Yılmaz, "İhtiyaç sahiplerine yardımcı olmak bizlerin öncelikli görevleri arasında. Vakfımıza müracaat ederek gerekli şartları taşıyan herkese imkanlarımız doğrultusunda yardımda bulunmak için çalışmaktayız. Bu kapsamda 2018 yılı içinde 4 milyon 993 bin 249 lira 68 kuruş nakdi ve 363 bin 497 lira 80 kuruş ayni olmak üzere 5 milyon 356 bin 747 lira 48 kuruş tutarında yardım yapıldı." dedi.

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