Havza'da Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı - Son Dakika
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Havza'da Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı

25.02.2022 10:54
Havza'da Tarım Kredi Kooperatif Market açıldı

Samsun'un Havza ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğince "Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market" açıldı.

Samsun'un Havza ilçesinde Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğince "Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market" açıldı.

25 Mayıs Mahallesi Şehit Yarbay Mesut Kuru Caddesi'ndeki marketin törenle hizmete açılırken, İcadiye Mahallesi'nde hizmet verecek market ise yarın açılacak.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatif Market Bölge Yöneticisi Bilal Bolat, Havza'da iki mağaza açtıklarını belirterek, "İki mağazamızda toplam 430 metrekare hizmet alanında 1600 ürünü tüketicinin beğenisine sunuyoruz. Mağazalarımızda 8 kişiyi de istihdam ediyoruz." dedi.

İlçe Müftüsü Mehmet Nurlu tarafından yapılan duanın ardından kesilen kurdele ile market hizmete açıldı.

Havza Belediye Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin açılış sonrası mağazayı gezerek ilgililerden bilgiler aldı.

Açılışa Havza Belediye Başkan Vekili Mahmut Gümüştekin, Havza Belediyesi Halkla İlişkileri Müdürü Zeki Kurt, Havza Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Ethem Kurultay, Havza Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Özgür Şenay ile vatandaşlar katıldı.

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Kaynak: AA

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