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Havza'da tekstil fabrikası açıldı

6 saat önce

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, ilçede yeni açılan tekstil fabrikasını gezdi.

Havza'da tekstil fabrikası açıldı, System.String[]

Havza Kaymakamı Metin Yılmaz, ilçede yeni açılan tekstil fabrikasını gezdi.

Yılmaz, beraberindeki Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ve Havza TSO Başkanı Erkan Acar ile ilçede yeni açılan tekstil fabrikasını inceledi.

Fabrika sahibi Yılmaz Arslan'dan bilgi alan Yılmaz, açılan her yeni iş yerinin istihdam sayısı ile istihdam sorunundan kaynaklı göçün de önüne geçeceğini söyledi.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise ilçedeki istihdam olanaklarının artması için yeni fabrikaların açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Üreterek ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sunan herkes başımızın tacıdır. İstihdam üreterek halkımıza iş ve AŞ sağlamasına vesile olan herkese bu ziyaret nedeniyle bir kez daha teşekkür ediyorum. Üreten kardeşlerimize şükran borçluyuz ve onlara hizmet etmek bizim için ayrı bir şereftir." dedi.

Sebahattin Özdemir, Havza, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:06 Kaynak: AA
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