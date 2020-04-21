Havza'da temizlik çalışanlarına tatlı ikramı - Son Dakika

Tatlıları alınması

Tatlıların araçtan indirilmesi

Tatlıların temizlik işleri personeline dağıtımı

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt'un açıklaması Havza'da temizlik çalışanlarına tatlı ikramı

Havza ilçesinde bir kişi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline tatlı ikramında bulundu.

İsmini vermek isteyen bir kişi, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğünü arayarak, çalışan personele kişi başı yarım kilo tulumba tatlısı ikram ettirdi.

Tatlı ikramında bulunan kişi, gece saatlerinde balkonundan dışarıyı izlerken çalışanların dezenfeksiyon ve çöp toplama çalışmalarına şahit olduğunu anlatarak, "Kardeşlerimizin bu fedakar çalışmaları beni çok etkiledi. Kendimce onlara destek olmak, moral motivasyonlarına katkıda bulunmak ve ağızlarını tatlandırmak adına böyle bir karar aldım. Belediye Başkanımız Sebahattin Özdemir'e ve mesai mefhumu göstermeden fedakarca çalışan tüm belediye çalışanlarımıza teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Temizlik İşleri Müdürü Zeki Kurt, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında çalışmaların ara vermeden devam ettiğini vurgulayarak, "Çalışmalarımızın vatandaşlar tarafından takdir edilmesi ve bu şekilde onurlandırılmamız bizleri daha fazla motive etmekte. Kendisine Belediyemiz ve personelimiz adına çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.