Havza'da Tersakan Irmağı temizleniyor - Son Dakika

Havza ilçe merkezinden geçen Tersakan Irmağı'nda Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından temizlik çalışması başlatıldı.

DSİ 7. Bölge Müdürlüğü, ırmak yatağında bitki oluşumunun taşkın riski taşıması üzerine harekete geçti.

Hilmi Tunalı Caddesi boyunca uzanan yaklaşık 700 metrelik bir alanda başlatılan çalışmaları Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, yerinde inceledi.

Tersakan Irmağı'nın Havza'nın doğal zenginliklerinden biri olduğunu belirten Özdemir, "Irmak yatağında zaman içinde oluşan bitki örtüsü taşkın riski taşımakta idi. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğüne yaptığımız yazışmalar neticesinde dere yatağında temizlik çalışmalarına başlandı. Dere yatağının temizlenmesi hem halkımızın sağlığı hem de ilçemizin sel ve su taşkınlarına karşı korunması açısından önemli. Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğümüze çalışmalarından ötürü teşekkür ediyorum." dedi.