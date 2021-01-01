Havza'da TKDK desteği ile 800 kişiye iş imkanı - Son Dakika

Havza'da TKDK desteği ile 800 kişiye iş imkanı

01.01.2021 00:10
Havza'da TKDK desteği ile 800 kişiye iş imkanı, System.String[]

Havza Organize Sanayi Bölgesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulacak Türkiye'nin ilk tatlı fabrikaları için hibe protokolü imzalandı.

Havza Organize Sanayi Bölgesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) desteğiyle kurulacak Türkiye'nin ilk tatlı fabrikaları için hibe protokolü imzalandı.

Samsun Valiliğinde düzenlenen imza töreninde TKDK hibe desteği ile Havza OSB'de aynı anda iki adet kurulacak olan ve tamamlandıklarında 800 kişiye istihdam sağlaması planlanan Türkiye'nin ilk tatlı fabrikalarının protokolü, Samsun Valisi Zülkif Dağlı, TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan, Havza Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Erkan Acar ve İş İnsanı Ali Turhan tarafından imzalandı.

Protokol töreninde Samsun Valisi Zülkif Dağlı yapılan yatırımın istihdama büyük katkısı olacağını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. TKDK Samsun İl Koordinatörü Bülent Turan imzalanan protokol ile Havza Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulacak iki fabrikaya yüzde 55 hibe desteği verileceğini belirtti. Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise atılan imzalar ile kurulacak fabrikaların hem ekonomiye hem de istihdama katkı sunacağını söyleyerek "Havza OSB güçlü firmaları kendine çekmeye devam ediyor. İnşallah OSB'miz istihdam merkezi olacak. Bizlerde altyapı çalışmalarımıza buna göre devam ediyoruz" dedi.

İş İnsanı Ali Turhan'da yaklaşık 8 milyon 500 bin TL'lik projeyi hayata geçireceklerini ifade ederek "Projemizin yaklaşık 4 milyon 600 bin lirası hibe desteği ile gerçekleştirilecek. Bu imkan yatırımcılar için ciddi avantaj. İnşallah hem ülke ekonomimize hem de istihdama katkı sunacağız. Yaklaşık 9 ay 10 ay sonra imalata geçmeyi hedefliyoruz ve 800 kişi istihdam hedefimiz var "diye konuştu. - SAMSUN

Havza'da TKDK desteği ile 800 kişiye iş imkanı
Havza'da TKDK desteği ile 800 kişiye iş imkanı
Havza'da TKDK desteği ile 800 kişiye iş imkanı

Organize, Türkiye, Samsun, TKDK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Havza'da TKDK desteği ile 800 kişiye iş imkanı - Son Dakika


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