Son Dakika Haberleri: Havza'da toplu iftar

Havza'da toplu iftar

6 saat önce

Havza ilçesinde, Belediye, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi ve Havza OSB Yatırımcı firmalarından Arkoz Gaz Beton işbirliği ile toplu iftar yemeği düzenlendi.

Havza'da toplu iftar, System.String[]
Havza ilçesinde, Belediye, Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Havza Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetimi ve Havza OSB Yatırımcı firmalarından Arkoz Gaz Beton işbirliği ile toplu iftar yemeği düzenlendi.
15 Temmuz Demokrasi ve Kevser Parkı'ndaki iftarda yaklaşık 2 bin 500 Havzalı bir araya geldi. İftar programı öncesi İlçe Müftüsü İlyas Akyazı tarafından şehitler için dua edildi.
İftar yemeği sonrası konuşan Havza TSO Başkanı Erkan Acar, Havza'da istihdam sorununun ortadan kalkacağını belirterek, "Havza göç veren bir ilçeydi. Bugün 5 yatırımcımızla birlikte hayalini kurduğumuz OSB'de temel attık. Artık gençlerimiz Havza'da iş, AŞ sahibi olacak. Öncelikle yatırımcılarımıza teşekkür ediyorum. 100 yıl önce Milli Mücadele'nin başladığı bu topraklarda bugün de aynı inanç ve bağlılıkla ülkemize hizmet etmenin gururunu yaşamaktayız." dedi.
Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ise 15 yıldır süren zorlu bir çalışmanın sonucunu almanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Bugün Havza için dönüm noktası. Artık Havza gelişmenin ve büyümenin ivme kazanacağı bir noktada. Yatırımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Beş cesur iş adamımız ve OSB'ye emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:24 Kaynak: AA
OSB, Havza, Güncel
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