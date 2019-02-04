Havza'da Toplu İş Sözleşmesi

Havza Belediyesinin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri AŞ ile Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) arasında 14 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Havza Belediyesinin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri AŞ ile Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (TOLEYİS) arasında 14 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.



Havza Belediyesi Meclis Salonunda düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Murat İkiz, termal turizmin ilçe için önemli olduğunu vurguladı.



İkiz, "Bu sektörde hizmet veren ve Belediyemizin ortağı olduğu 25 Mayıs Termal Turizm ve Personel Hizmetleri AŞ'ye ait kaplıca tesislerinde çalışan 14 kişiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri neticesinde karşılıklı anlayış içide anlaşmaya vardık. İnşallah ilçemiz turizmine hizmet eden kardeşlerimiz için şartlarımızın el verdiğince iyi bir sözleşmeye imza atıyoruz. İlçemize, işçilerimize ve sendikamıza hayırlı olsun." dedi.



TOLEYİS Ankara Bölge Şube Başkanı Taner Şener ise yapılan sözleşmeden ötürü her iki tarafın da memnun olduğunu belirterek, "Sayın Başkana ve şirket yetkililerine teşekkür ediyorum. İşçi kardeşlerimizin taleplerini karşılayacak ve işveren tarafın da onayladığı güzel bir anlaşma oldu. Toplu iş sözleşmemiz taraflarına hayırlı olsun." diye konuştu.



Konuşmaların ardından, Havza Belediye Başkanı Murat İkiz, şirket yetkilileri ve TOLEYİS Ankara Bölge Şube Başkanı Taner Şener tarafından zam oranı ve diğer sosyal hakları kapsayan bir yıllık toplu iş sözleşmesi imzalandı.

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