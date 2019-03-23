Havza'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
1 saat önce
Havza'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Havza
'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Samsun
'dan Vezirköprü
yönüne giden Vehbi Yüksel'in (46) kullandığı 37 HB 210 plakalı hafif ticari araç, Samsun Ankara
kara yolu Ereli Kavşağı mevkisinde Bilal Babaoğlu idaresindeki 05 LN 540 plaklı otomobil ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler Havza Devlet Hastanesine sevk edildi.
Vehbi Yüksel'in Vezirköprü ilçesi Oymaağaç Mahallesi muhtarı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 09:24 Kaynak: AA
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