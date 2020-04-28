Havza'da TSO ile Denizbank Şubesi arasında protokol - Son Dakika

"TOBB Nefes Kredisi" Projesinde katılımcı banka olarak yer DenizBank, Havza'da TSO üyelerine 2 milyon 500 bin lira kaynak sağlandı.

Havza TSO ile DenizBank arasında protokol imzalandı.

Protokol gereği Havza TSO üyesi KOBİ'lere yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ile 50 bin lira kredi kullandırılacak. Kredinin, 2020 senesinde 6 ila 8 ay ana para ve faiz ödemesi olmayacak, geri ödemesi ise 2021'de aylık eşit 12 taksitle yapılacak. Nefes kredisine en son 30 Haziran'a kadar müracaat edilebilecek.

Denizbank Havza Şube Müdürü Mesut Özkurt ekonomiyi ayakta tutamaya çalışan herkesin yanındaki güç olmayı sürdüreceklerini belirterek, "Koronavirüs ile mücadelenin zirveye çıktığı bu hassas dönemde Nefes Kredisi Projesi önümüze geldiğinde, hiç tereddüt etmeden tek özel banka olarak yerimizi aldık, devrim niteliğindeki bu iş için taşın altına elimizi koymaktan çekinmedik. Yağmurlu havada şemsiyeyi açarak küçük ve orta ölçekli esnafımıza destek olmak için elimizden geleni yapmaktayız." dedi.

Özkurt, Nefes Kredisi Kampanyası süresince yoğunluğu azaltmak ve müşterilere daha sağlıklı hizmet verebilmek amacıyla, şubelerdeki çalışma saatlerini 09.00-17.00 arasında olacak şekilde yeniden düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise TOBB Nefes Kredisi Projesi kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odası ile DenizBank Havza Şubesi tarafından imzalanan protokolün hayırlı olmasını dileyerek, "Esnafımızın nefes almakta zorlandığı bir dönemde gelen bu destek bizler için çok önemli. TOBB ve DenizBank yetkililerine bu altyapıyı sağladıkları için teşekkür ediyorum. Sağlanan bu imkanlardan elimizden geldiği kadar fazla üyemizi faydalandırmak için çalışacağız. Havza TSO olarak DenizBank Havza Şubesi ile imzaladığımız protokol kapsamında talep eden üyemize 50 bin lira limitle kredi kullandıracağız. İmzalanan protokol kapsamında Havza TSO üyelerine 2 milyon 500 bin lira kaynak sağlanmış oldu. Tüm üyelerimize hayırlı uğuru olsun." diye konuştu.