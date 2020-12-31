Havza'da TSO ile Halkbank arasında protokol - Son Dakika

Havza'da TSO ile Halkbank arasında protokol

31.12.2020 12:01
Havza'da TSO ile Halkbank arasında protokol, System.String[]

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halk Bankası arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Halk Bankası arasında, tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere başlatılan "Paraf Kredi Kartı Tedarik Zinciri Finansmanı Projesi" kapsamında Havza Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ile Halk Bankası Havza Şubesi arasında protokol imzalandı.

Havza TSO Toplantı Salonu'nda imzalanan protokol öncesi Halk Bankası Havza Şubesi Müdürü Adem Arslanoğlu, Havza TSO Başkanı Erkan Acar'a, projenin avantajları hakkında bilgi verdi.

Arslanoğlu, imzalanan protokol kapsamında tedarikçi ve alıcıların banka üzerinde oluşturulan kapalı devre bir sisteme tanımlanarak, alım-satım işlemlerinin Halk Bankası garantörlüğünde gerçekleştirildiğini, böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riski sıfıra indirdiğini aktardı.

Havza TSO Başkanı Erkan Acar ise imzalanan protokolün hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Tüm Oda üyelerimizin yararlanabileceği bu proje, alım satımlarında getireceği garanti ve esnek vade sistemi ile iş dünyamızın bir nebze rahatlayacağını ve tedarik zincirinin sürdürülmesine katkı sağlayacağını düşünüyor, projenin hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokole imzalar atıldı.

Halk Bankası, Kredi Kartı, Protokol, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Havza'da TSO ile Halkbank arasında protokol - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelenek bozulmadı! Kraliyet Ailesi ve dünyaca ünlü isimler yılbaşına özel poz verdi 3 lirayken Gübretaş hisselerini almaya başladı, hayatı değişti! Öğretmen çocuğu milyarder oldu Yılbaşı gecesi satacağı sahte içkileri gizli bölmeye saklayan pazarcıya baskın! 1200 şişe ele geçirildi Çin, yaygın kullanım onayını Türkiye'nin de aldığı CoronaVac için değil Sinopharm'ın geliştirdiği aşı için verdi Neymar'ın reddettiği 5 günlük partiyi, ünlü modellerin paylaşımları ele verdi Borç meselesi nedeniyle katil olan zanlıdan pes dedirten sözler: Birini vurdum ama kim olduğunu bilmiyorum Komşusuyla husumet yaşayan aile altından yol geçen bir oda inşa etti! Görenler şaşıp kaldı Son Dakika! Bakan Akar tüm salona dinletti! Askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan'a gözdağı verdi
Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek Fenerbahçe, Max Kruse'ye 3.75 milyon euro tazminat ödeyecek         
12:06
80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler 80 saat sürecek kısıtlama bugün başlıyor! Peki nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte bilinmesi gerekenler         
11:45
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Kapsamlı reform programlarımızı milletimizin takdirine sunacağız         
11:18
G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor G.Saray Diego Costa için ısrarcı değil, Onyekuru transferinin gerçekleşmesi zor         
11:03
Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor Koronavirüsle ilgili dikkat çeken bilgi kirliliği araştırması: Yüzde 50 kelle paçanın virüsten koruyacağına inanıyor         
10:44
Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı Hadise, O Ses Türkiye için kesenin ağzını açtı! Kombini için yarım milyon TL harcadı         
10:36
Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular Telefonunu alamadıkları genci önce dövüp sonra tüfekle vurdular         
10:24
Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira Amasya'da içme suyu yüzde 50 ucuzladı: Metreküpü 1,20 lira         
10:02
Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor Çeşme'ye yılbaşı akını! Kiralanacak ev kalmadı, partileri engellemek için destek ekipler gidiyor         
09:34
Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek Sokağa çıkma kısıtlamasında cuma namazı için araç kullanmadan camilere gidilebilecek         
09:33
Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı Ayçiçek yağındaki fiyat yükselişi durdurulamıyor: Yüzde 60 zamlandı         
09:29
Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü Ünlü Çinli sosyal medya fenomeni Wang Xiangjun, buzul şelalesine tırmanırken öldü         
08:54
O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel bölümünden fragman yayınlandı! Ünlü isimler sahneye çıkacak         
08:19
Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız Bilim insanlarından koronavirüs salgınıyla ilgili müjdeli haber: Sonbahara rahatlarız         
07:54
Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi Sibirya soğukları geliyor! Kar yağışı için tarih verildi         
22:08
Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi Ünlü model Demi Rose, göğüs dekolteli cesur pozlarıyla takipçilerini büyüledi         
19:59
Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu Görenler şaşıp kalıyordu! Şans oyunu milyonerinin garip otomobiline polis el koydu         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2020 12:11:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Havza'da TSO ile Halkbank arasında protokol - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei