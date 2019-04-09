Havza'da Turizm Haftası Etkinliği

Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Turizm Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Havza Şehit Recep Şahin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Turizm Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Okul Müdürü Eyüp Aydoğdu, okul bahçesindeki etkinlikte yaptığı konuşmada, turizmin dünyanın en büyük üç hizmet sektöründen biri olduğuna işaret etti.



Aydoğdu, "Havza ilçemizin önemli bir gelir kaynağı olan turizm sektörü ilçeye canlılık vermekte ve bu paydan üzerine düşeni almaktadır." dedi.



Etkinlikte, öğrenciler tarafından şiirler okundu ve en çok kitap okuyan öğrencilere plaket verildi.



Mezun olacak öğrenciler alt sınıflara tencere, kepçe teslimi yapıp sembolik olarak kep fırlattı, yemek yarışması düzenlendi ve dereceye girenlere ödülleri verildi.



Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlar yapıldı.



Programa, Kaymakam Metin Yılmaz'ın yanı sıra Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

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